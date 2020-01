Marijuana da Spagna a Brescia, 5 arresti

(ANSA) - BRESCIA, 15 GEN - Cinque persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia per detenzione ai fini di spaccio di hashish, marijuana e cocaina.

In manette sono finiti un trentenne serbo, un macedone di 25 anni residente a Piacenza e tre bresciani di 28, 28 e 25 anni.

L'attività d'indagine è nata a novembre del 2018 quando la polizia di Malaga (Spagna) ha intercettato un pacco contenente 16,63 kg di marijuana destinata a Brescia. I successivi accertamenti della Squadra Mobile hanno consentito di identificare due giovani bresciani che si erano recati a Malaga per spedire il pacco. Un altro pacco contenente circa 8 kg di marijuana era stato dagli stessi giovani spedito l'8 ottobre 2018 a Brescia. I due vendevano poi ad altri due del gruppo la droga che finiva poi nelle tasche di giovani di Brescia.