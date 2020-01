Operaio morto: pm, omicidio colposo

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, rimasto sepolto ieri dai detriti mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metro di Milano in piazza Tirana. L'area è stata sequestrata e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, del dipartimento 'salute, sicurezza, lavoro e ambiente', sta andando in zona per un sopralluogo nel cantiere. L'indagine dovrà accertare eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche.