Calcio: Conte "pochi soldi,faremo operazioni a buon mercato"

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - ''Mercato? Non ci sono tanti soldini. Dovremo essere bravi a trovare delle situazioni che per tanti motivi ci possono portare dei benefici. Il direttore è stato chiaro. Dovremo essere bravi a fare operazioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla Rai, dopo la vittoria contro il Cagliari che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. ''Non c'è da spiegare tanto. Quando non puoi arrivare con i soldi lo devi fare con l'arguzia''. (ANSA).