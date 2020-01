Trotto: a Milano tris di Gocciadoro

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - L'appuntamento domenicale a l'Ippodromo SNAI La Maura di Milano è stata nel segno di Alessandro Gocciadoro che ha firmato un tris da guidatore e da allenatore, anche se in una occasione si è imposto da catch con Zohan dei Lupi in cat.G e in un'altra e stato Rene' Legati a portare a traguardo Apocalypto. Quest'ultimo ha siglato benissimo la prova di apertura, il cui leit motiv della vigilia era proprio il match con l'imbattuto Amur Ny Run, vinto col nuovo record di 1.13. Solo quarto l'allievo di Guzzinati. Il bis sul sulky di Gocciadoro è arrivato con l'atteso Adelante, che stavolta non ha sbagliato e sui 1650 mt ha dato un saggio del suo potenziale vincendo alla media di 1.13.2. Il tris infine in chiusura con Vicario nel Premio Takeda, prova per cavalli di cat. E. La gara più ricca del pomeriggio e stata il Premio Ortles, la maratonina sui 2700 metri per i gentlemen vinta da Uragano Op (Michele Bechis). La altre corse appannaggio di Bravissimo Lp (A. Farolfi, 1.13.9) e Zorro Wind (A.Guzzinati).