Scesi operai saliti su gru per protesta

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Hanno interrotto la loro protesta dopo alcune ore gli otto operai che stamani erano saliti su una gru in un cantiere in via Tarvisio a Milano. La decisione di scendere è venuta dopo che gli operi hanno avuto assicurazioni riguardo gli stipendi arretrati. "Aspettiamo i soldi, non ci pagano da mesi - hanno detto -. Hanno preso il nostro sudore e non ci hanno pagano niente da ottobre. Stiamo aspettando i nostri soldi, non vogliamo altro".