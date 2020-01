Operai su gru a 60 metri per protesta

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Un gruppo di 8 persone, è salito questa mattina su una gru all'interno di un cantiere a Milano.

Si tratta di operai che hanno messo in scena la protesta perché non vengono pagati da mesi Sul posto si trovano le forze del'ordine, il 118 i vigili del fuoco con il nucleo Saf dato che la protesta avviene a circa 60 metri di altezza. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato questa mattina un gruppo di 12 operai ha cominciato la protesta all'interno di un cantiere dove lavora una società denominata Fideco sub appaltatrice di una opera che realizza Percassi. Tra questi lavoratori si sono staccate 8 persone si sono arrampicate sulla gru e ora si trovano nei pressi della cabina di comando.