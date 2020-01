Niente Milan, Todibo in prestito allo Schalke

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Niente Milan (che ha preso Kjaer), Jean Claire Todibo giocherà nel resto della stagione con lo Schalke 04. Il difensore francese classe '99 del Barcellona, riporta la Bild, è arrivato a Gelsenkirchen e nelle prossime ore diventerà un giocatore dei 'Die Königsblauen' (Blue Reali).

Todibo arriva in Bundesliga per giocare e fare minutaggio: il Barca lo ha ceduto in prestito secco, considerandolo un prospetto su cui fare affidamento nei prossimi anni. Il giocatore si sottoporrà oggi alle visite mediche. (ANSA).