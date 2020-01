Milan: Donnarumma salta Spal ma recupera per Udinese

Gianluigi Donnarumma salterà gli ottavi di Coppa Italia contro la Spal. Il portiere del Milan, infatti, oggi non si è allenato per una contrattura al muscolo retto femorale della coscia sinistra. "L'evoluzione clinica del portiere - spiega il Milan - verrà monitorata nei prossimi giorni". Donnarumma, infortunato sul finale della vittoria a Cagliari, dovrebbe però riuscire a recuperare - come spiegano fonti del Milan - per la gara di campionato contro l'Udinese, in programma domenica prossima a San Siro.

In Coppa Italia, quindi, giocherà uno tra Asmir Begovic (il cui arrivo deve, però, ancora essere ufficializzato dal club rossonero) e Antonio Donnarumma, la cui prima presenza nel Milan risale proprio ad un derby di Coppa Italia nel dicembre del 2017. Nella seduta odierna primo allenamento in gruppo per il nuovo acquisto Simon Kjaer. (ANSA).