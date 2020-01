Sala, Comune a disposizione della famiglia

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Ho appreso poco fa della tragica morte del caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana. Voglio esprimere il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto. Come sindaco e a nome di tutta l'Amministrazione comunale siamo a disposizione della famiglia per tutto quanto necessario in questo difficile e tragico momento". E' quanto dichiara in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala.(ANSA).