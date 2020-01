Calcio:Milan;ufficiale Begovic,Reina in prestito Aston Villa

Il Milan ufficializza di aver ceduto in prestito all'Aston Villa Pepe Reina e, contestualmente, annuncia l'arrivo di Asmir Begovic. "Il Milan - si legge sul sito del club rossonero - comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall'AFC Bournemouth, le prestazioni sportive del portiere Asmir Begovic.

Il portiere bosniaco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020. Begovic si unirà ai nuovi compagni di squadra domani 14 gennaio e giovedì 16 gennaio si terrà la conferenza stampa di presentazione". Begovic sarà a disposizione di Pioli per la gara di mercoledì in Coppa Italia contro la Spal, dove dovrebbe giocare titolare Antonio Donnarumma in virtù dei problemi fisici del fratello Gianluigi.

Al tempo stesso il Milan comunica di aver ceduto all'Aston Villa José Manuel Reina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. "Il club - scrive il club sul sito - augura a Pepe le migliori soddisfazioni personali in questa seconda parte della stagione sportiva".