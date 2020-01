Basket: Eurolega; emergenza Milano, stop Moraschini e Brooks

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - L'Ax Milano affronterà il doppio turno di Eurolega di questa settimana in assoluta emergenza: Riccardo Moraschini e Jeff Brooks hanno infatti riportato due infortuni durante la gara contro la De' Longhi Treviso e non saranno a disposizione di Ettore Messina per la doppia trasferta con la capolista Efes (domani) e con il Maccabi Tel Aviv (giovedì), quarta forza del torneo. Un bel guaio per le rotazioni Milano, in piena corsa per raggiungere un posto nei playoff dopo 5 stagioni di assenza, che perde due giocatori nello stesso ruolo.

Jeff Brooks ha riportato lo stiramento del bicipite femorale della coscia destra e verrà rivalutato in dieci giorni. Più lungo lo stop per Riccardo Moraschini che ha riportato lo stiramento del gemello mediale della gamba sinistra e sarà rivalutato nelle prossime settimane. (ANSA).