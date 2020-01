A Milano Aggiungi un Posto a Tavola

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Fa tappa a Milano, a partire dal 17 gennaio per sette date, il nuovo tour di 'Aggiungi un posto a Tavola' messo in scena per il terzo anno consecutivo dopo 150 repliche e 160mila spettatori in giro per l'Italia. Il produttore Alessandro Longobardi ha deciso di proseguire la tournée con una speciale collaborazione con il Carlo Felice di Genova, in una nuova messa in scena che vede per la prima volta coinvolta l'orchestra sinfonica diretta dal Maestro Maurizio Abeni, che ne cura anche le orchestrazioni, ed il coro diretto dal Maestro Francesco Aliberti. Una tra le più amate commedie musicali italiane, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri e le musiche di Armando Trovajoli.

Rappresentata per la prima volta nel 1974, fu un successo senza precedenti, con centinaia di migliaia di spettatori entusiasti, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in tutto il mondo.

Gianluca Guidi cura la messa in scena di questo spettacolo.