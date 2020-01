Presi Bonnie and Clyde delle cantine

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Avevano svaligiato almeno una decina di cantine nella zona di via Padova a Milano, guadagnandosi tra gli investigatori il soprannome di Bonnie & Clyde delle cantine. Ma alla fine, un italiano di 39 anni e la sua compagna, anche lei italiana ma nata in Belgio, di 41, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Gerenzago. A loro i militari sono arrivati studiando il modus operandi (agivano sempre in giorni festivi) e sulla scorta delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Rubavano tutto ciò che trovavano: biciclette, strumenti di lavoro, cibarie.