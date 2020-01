Il Nucleo, torniamo perché abbiamo qualcosa da dire

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Dopo dieci anni di assenza dalle scene torna Il Nucleo, con un nuovo singolo e un album previsto per il mese di marzo.

La band emiliana di Andrea Zanichelli, Luca Canei, Mauro Buratti e Marcello Presi, dopo l'ufficializzazione della reunion un anno fa, si ripresenta sulle note di 'Cellule impazzite', anticipazione del nuovo capitolo discografico intero che porterà invece il titolo Oltre', in uscita in primavera. "In dieci anni cambiano tante cose - ha detto Zanichelli - ma sembra un momento propizio per la musica italiana e anche noi abbiamo la nostra da dire". (ANSA).