Calcio: Milan, visite mediche per Begovic

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Asmir Begovic è pronto ad iniziare la sua avventura con il Milan. Il portiere bosniaco, 32 anni, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per svolgere le visite mediche propedeutiche all'idoneità sportiva e alla firma sul contratto in sede: per Begovic si prospetta un accordo di sei mesi.

Il portiere arriva al Milan in prestito dal Bournemouth e sostituisce Reina - diretto all'Aston Villa - come secondo di Donnarumma. Per il Milan si tratta del terzo acquisto di questa sessione di mercato dopo Ibrahimovic, già decisivo ieri nella vittoria sul Cagliari, e Kjaer, il cui arrivo sarà ufficializzato nelle prossime ore. (ANSA).