20 mila visitatori a Palazzo Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sono stati oltre 20mila le persone che dallo scorso 7 dicembre hanno partecipato agli eventi in programma a Palazzo Lombardia, la sede della Regione.

Oltre 12 mila hanno approfittato della possibilità di salire al belvedere al trentanovesimo e ultimo piano del grattacielo.

Altri hanno affollato la pista di pattinaggio, o preso parte alle altre iniziative, e ai concerti e spettacoli.

"Mi fa piacere che in molti abbiano apprezzato la nostra offerta - ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana -, per questo abbiamo deciso di prorogare sia l'apertura della pista del ghiaccio, sia la possibilità di visitare il Belvedere anche nei prossimi giorni".

Il belvedere sarà visitabile anche nelle domeniche del 19 e 26 gennaio dalle ore 10 alle 18, mentre la pista del ghiaccio resterà in piazza fino al 26 gennaio (con apertura il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 20.30 e nei giorni feriali dalle 15.30 alle 20.30).