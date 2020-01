Verdi: sconcertati da critiche di Sala

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - I Verdi tornano a replicare al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha criticato la loro capacità di raccogliere consensi elettorali.

"Siamo sconcertati - ha commentato Marco Boato, che fa parte dell'esecutivo nazionale - dai toni e dal merito della critica che il Sindaco di Milano, Beppe Sala, rivolge a noi Verdi a seguito delle proteste che, nelle scorse settimane, abbiamo portato avanti insieme al Comitato Bassini, agli studenti e ai professori, Fridays for Future, ai residenti e a decine di associazioni ambientaliste per evitare l'ennesima colata di cemento su uno dei pochi spazi verdi di Città Studi a Milano".

"A dover chiedere scusa ai cittadini - ha aggiunto - è chi, da 12 anni, avalla leggi elettorali con soglie di sbarramento altissime, appiattendo il Paese e l'esercizio della democrazia sulla retorica di un voto utile che ha prodotto catastrofi ambientali a non finire".