Milan batte Cagliari, Ibra torna in gol

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Il Milan ha battuto il Cagliari 2-0 nel primo anticipo della 19/a giornata di andata del campionato di serie A giocato alla Sardegna Arena. In gol, oltre a Leao, è andato Ibrahimovic. Per lui è un ritorno alle marcature in serie A dopo quasi 8 anni, alla sua seconda presenza dopo il nuovo sbarco in Italia. L'ultima rete nella massima serie, sempre con la maglia del Milan, l'aveva infatti segnata nel derby del 6 maggio 2012, quando però i rossoneri erano stati sconfitti 4-2 dall'Inter.

Oggi, per lui, anche un gol di testa, ma annullato perché l'attaccante era in posizione di fuorigioco.