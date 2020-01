Calcio: Conte, rosa Inter troppo corta e risicata

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Abbiamo una rosa troppo corta e risicata. Ci mancavano quattro elementi e per noi in questo momento, giocare senza quattro giocatori pesa tanto. L'Atalanta fa dell'intensità il suo marchio di fabbrica, abbiamo fatto il possibile": lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, al termine della sfida pareggiata con l'Atalanta. "Stiamo facendo bene - analizza l'allenatore nerazzurro a Dazn - stiamo costruendo qualcosa ma il percorso è ancora lungo. Con l'Atalanta abbiamo retto botta, rispetto all'anno scorso abbiamo 11 punti in più, ma la classifica non inganni. Loro sono molto forti". (ANSA).