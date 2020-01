Al Piccolo Misericordia di Emma Dante

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Debutterà in prima nazionale il 14 gennaio al Piccolo teatro di Milano 'Misericordia', nuovo lavoro della drammaturga e regista Emma Dante, coprodotto con Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale e Teatro Biondo di Palermo. In programma fino al 16 febbraio, lo spettacolo mette in scena una inusuale famiglia senza legami di sangue, formata da tre prostitute e dal figlio di una loro 'collega' uccisa a botte da un cliente, padre del piccolo che proprio per le botte nasce "difettoso".

Il titolo è "Misericordia perché racconta la capacità inesauribile di amare" ha spiegato la regista, che ha scelto di usare il dialetto stretto di Palermo come lingua. "Ma la gestualità e il movimento forsennato dei corpi nello spazio - assicura - rendono il testo leggibile". "Non facciamo teatro di intrattenimento. Ci ostiniamo a tenere il pubblico in pizzo sulla sedia, attento e vivo. Questo è uno spettacolo che scuote, nel bene e nel male. Darà allo spettatore un pizzicotto".

(ANSA).