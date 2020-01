Sala: più sicurezza sui mezzi pubblici

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Aumentare la sicurezza e la sua percezione sui mezzi pubblici di trasporto a cominciare dalla linea filobus 90/91, che percorre la circonvallazione della città e dove si sono verificati negli anni episodi di cronaca nera. E' l'obiettivo del Comune e del sindaco, Giuseppe Sala, che ha incontrato i vertici di Atm. "Siccome tutti i lunghi processi sono fatti di specifici passi, ho chiesto in particolare di intervenire rapidamente sulla 90/91. - ha spiegato Sala sulle sue pagine social -. Pur registrando un calo delle aggressioni su tutti i mezzi Atm, certificato dai dati ufficiali, bisogna lavorare per migliorare la percezione della sicurezza da parte degli utenti. Per questo ho dato mandato all'azienda di incrementare le squadre di addetti alla sicurezza nelle ore serali e notturne. Inoltre, a breve verranno aggiunti nuovi filobus, con telecamere a bordo, sarò presente personalmente alla messa in strada di questi mezzi. Continuiamo a lavorare per migliorarci, sempre per il bene di Milano".