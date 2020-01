Milan, arriva Kjaer per sostituire Caldara

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Ceduto Mattia Caldara all'Atalanta, il Milan accontenta Stefano Pioli che oggi aveva chiesto "in fretta" un difensore e blocca Simon Kjaer. Il centrale danese, 30 anni, ha disputato gli ultimi sei mesi proprio a Bergamo con scarsa fortuna (5 presenze in A, una in Champions League) ma arriverà in prestito dal Siviglia, club proprietario del cartellino. Il Milan potrebbe comunque prendere un altro difensore entro la fine di questa sessione di mercato. (ANSA).