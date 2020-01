Due feriti in incidente, uno in coma

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte ad Abbiategrasso (Milano). Due i feriti, uno dei quali si troverebbe in coma all'ospedale.

E' accaduto poco dopo mezzanotte e mezza in via Dante, in uno scontro tra due auto. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto anche con l'elicottero, il paziente più grave è un uomo di 51 anni trasportato intubato e incosciente all'Humanitas di Rozzano (Milano). Un altro ferito, una donna di 42 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Non si conosce, al momento, la dinamica dell'incidente.