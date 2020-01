Calcio: il Tottenham su Piatek per sostituire Kane

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Per sostituire Harry Kane, assente almeno fino ad aprile per infortunio, il Tottenham si prepara a prendere Krzysztof Piatek dal Milan, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo, valutando il trasferimento dell'attaccante polacco 28 milioni di sterline, circa 33 milioni di euro.

Lo scrive il 'Sun', aggiungendo che Piatek, 24 anni, è pronto a firmare un contratto di 3 anni e mezzo. Le visite mediche, scrive ancora il tabloid inglese, sono in programma entro le prossime 48 ore.

Sulle sue tracce c'erano anche Aston Villa, Newcastle e Crystal Palace, ma ora gli Spurs sono in pole position, anche perché Piatek vuole giocare in un club di prima fascia, potendo disputare la Champions. (ANSA).