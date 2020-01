Smog: polveri Pm10 ancora sopra i limiti

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Sono ancora superiori ai termini massimi previsti dalle norme i valori del Pm10 registrati ieri a Milano. Lo dimostrano i dati delle ultime 24 ore diffusi oggi da Arpa Lombardia.

A Milano, a seconda della posizione delle centraline di rilevamento, i valori oscillano da 58 a 71 microgrammi per metro cubo (il limite è fissato in 50, ndR).

Valori superiori alle soglie anche nell'Hinterland milanese, e a Monza, Cantù (Como), Saronno (Varese) e Como. Il picco massimo di Pm10 si è registrato a Merate (Lecco) con 81 microgrammi per metro cubo.