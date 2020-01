Rapinavano coetanei, 3 arresti a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Tre ragazzi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, a Milano, perché ritenuti gli autori di alcune rapine a loro coetanei. Lo ha reso noto la Questura.

La polizia, lo scorso fine settimana, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità per due minorenni e un 18enne egiziano, accusati di aver commesso, lo scorso gennaio 2019 "tre rapine ai danni di coetanei, con le aggravanti di aver agito con particolare ferocia, a mano armata ed in gruppo, sequestrando le vittime e, in alcuni episodi, tentando anche di costringerle a collaborare nella perpetrazione di altre rapine".