Inter: Marotta, Mercato? Fiduciosi, colpi a fine mese

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Questo è un mercato che si conclude per le cose più importanti a fine gennaio però stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo significa avere grandi difficoltà". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.

"In questo momento le voci sono tante ed è inutile che mi pronunci su questo o quel nome - ha proseguito a margine della presentazione dell'album Calciatori Panini -. Siamo fiduciosi, qualcosa faremo perché è giusto fare qualcosa visto che per noi è un momento importante, quindi vogliamo continuare la nostra strada. Vidal? È uno degli obiettivi". (ANSA).