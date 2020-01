Maxi tamponamento a Lecco, 5 feriti

(ANSA) - LECCO, 8 GEN - Un maxi tamponamento che ha coinvolto dieci veicoli con 5 feriti non gravi ha provocato la temporanea chiusura del tunnel di Lecco e il traffico è stato deviato sulle strade comunali della città manzoniana.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo e gli agenti della Polizia stradale di Lecco. Una quindicina le persone coinvolte, di cui 4 hanno riportato traumi lievi e uno contusioni alla spalla e agli arti e sono stati trasportati per accertamenti in ospedale.