Lega A: Abete, c'è volontà di cambiare sistema voto

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - 'E' emersa una volontà condivisa di modificare il sistema elettorale nel prossimo periodo. Il fatto di non avere candidati, di non avere una valutazione della posizione e una verifica dell'eleggibilità preventiva e non successiva, determina problematiche": lo dice il commissario ad acta della Lega Serie A Giancarlo Abete dopo l'elezione di Paolo Dal Pino alla presidenza. "Sia i club che i candidati - aggiunge - si mettono sotto verifica degli organi di giustizia sportiva.

E' una perdita di potere contrattuale". (ANSA).