Cattaneo, quadro critico ma non drammatico

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Sul fronte smog in Lombardia "la situazione in questi giorni è critica ma non è drammatica e non è neppure anomala. Anzi anche i dati di questi giorni, che resteranno critici almeno fino a fine settimana e forse qualche giorno, in più in base alle previsioni meteo, confermano un contesto positivo di miglioramento complessivo della qualità dell'aria che sta proseguendo da alcuni anni". È quanto ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Non c'è però nessuna sottovalutazione del tema da parte della Regione ma nemmeno per una sopravvalutazione del fenomeno.

Noi procediamo con i provvedimenti che abbiamo già adottato che confermiamo - ha aggiunto Cattaneo -. Non riteniamo di dover assumere misure ulteriori rispetto a quelle già vigenti, che sono serie e che stanno funzionando" ha aggiunto Cattaneo, confermando che sulle polveri sottili "entro il 2025 ci sarà il rientro della Lombardia al di sotto dei limiti previsti Ue".

