Atalanta: Castagne, fiduciosi per l'Inter

(ANSA) - BERGAMO, 08 GEN - "La partita di sabato sera in casa dell'Inter è difficile e importantissima, ma siamo fiduciosi dopo due 5-0 di fila". Timothy Castagne, incontrando i tifosi dell'Atalanta a Oriocenter per foto e autografi, si è detto sicuro di una buona prestazione dei nerazzurri: "Giocare davanti al nostro pubblico ci dà una marcia in più, ma anche in trasferta scendiamo sempre in campo per fare risultato - assicura l'esterno belga -. C'è il campionato e dal mese prossimo penseremo anche alla Champions League col Valencia.

Vediamo cosa possiamo fare". Gli fa eco il compagno Ruslan Malinovskyi, che per la prima volta in pubblico si esprime solo in italiano: "Stiamo proponendo un grande calcio, sono contento della crescita della squadra e del sostegno del pubblico - chiude il centrocampista ucraino -. Le partite con Milan e Parma hanno confermato che i tifosi ci spingono a dare il massimo".

