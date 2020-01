Precipita da finestra durante lite

Una 40enne di origine marocchina è precipitata da una finestra dell'abitazione dove vive con il compagno e la figlia, al primo piano di un palazzo di una zona residenziale di Crema, in provincia di Cremona. Un volo finito sulla piastra di plexiglass di una tettoia: l'impatto non è stato violento, tanto che la donna è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni non preoccupanti. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri ma, secondo i primi elementi raccolti, a cominciare dalle testimonianze di alcuni vicini, pochi istanti prima della caduta sarebbe stato in corso un litigio. E il compagno della ferita, un 46enne originario di Casablanca, è stato sentito a lungo in caserma. La sua posizione è al vaglio. A recuperare la donna dalla tettoia sono stati i vigili del fuoco.