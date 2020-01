Meningite, stamani al via vaccinazioni

(ANSA) - SARNICO (BERGAMO), 07 GEN - Sono stati regolarmente aperti questa mattina alle 9 i dieci ambulatori straordinari organizzati da Ats Bergamo per far fronte alla campagna di vaccinazione "massiva" (così è stata definita dalla stessa Agenzia di tutela della salute) contro il meningococco di tipo C, che ha già causato 5 casi di sepsi (due dei quali mortali) nella zona del Basso Sebino, al confine tra Bergamo e Brescia.

Anche oggi sono state vaccinate centinaia di persone.

Gli ambulatori straordinari resteranno aperti almeno fino al 17 gennaio: ai cittadini sono stati distribuiti numeri per accedere alla vaccinazione e per evitare i problemi che si erano registrati nei giorni scorsi, con la distribuzione di numeri da personale non qualificato. In campo, accanto ai sindaci, anche la Protezione civile e le forze dell'ordine. Nel pomeriggio è in programma un vertice con l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a Villongo.



Sono state riaperte regolarmente tutte le scuole di ogni ordine e grado nella zona del Basso Sebino interessata dalla vaccinazione contro il meningococco di tipo C, che ha già causato 5 contagi, due dei quali mortali. La decisione era stata presa domenica dalla Prefettura di Bergamo, nel corso di un vertice con i sindaci della zona. Ai ragazzi che risiedono nei Comuni del Basso Sebino bergamasco e che frequentano istituti scolastici in altre località i vaccini saranno somministrati direttamente nelle rispettive scuole, come previsto da Prefettura e Ufficio scolastico territoriale (l'ex Provveditorato). Le vaccinazioni nelle scuole, iniziate oggi, proseguiranno per tutta la settimana.