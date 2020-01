Meningite: migliora 16enne a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 07 GEN - Sono in miglioramento le condizioni del sedicenne di Castelli Calepio che da sabato sera si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con i sintomi di una sepsi da meningococco: il giovane è stato trasferito nel reparto di Terapia subintensiva.

Oggi si saprà se anche lui, come le altre quattro persone nell'ultimo mese nella zona del Basso Sebino bergamasco (due delle quali decedute e due fuori pericolo), è stato colpito dal ceppo C del batterio, oppure se dal B. Familiari, conoscenti e chi lo aveva frequentato - in tutto 72 persone - sono già state sottoposte alla relativa profilassi antibiotica.