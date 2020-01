Disabile rischia annegamento in piscina

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Un uomo di 32 anni affetto da disabilità è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato salvato dall'annegamento all'interno di una piscina a Milano.

E' accaduto attorno alle 15 nella struttura in via Lamennais, dove l'uomo si trovava in compagnia di un gruppo di circa 10 disabili (appartenenti a una comunità) con cui stava seguendo un corso di nuoto. Secondo la prima ricostruzione, il 32enne si sarebbe allontanato verso la parte più profonda e qui ha iniziato a bere.

Il bagnino lo ha soccorso praticamente subito ma, una volta fuori dall'acqua, era già in arresto cardiaco. Il personale del 118 lo ha rianimato e ora lo sta trasportando all'ospedale San Carlo. Al caso lavorano i carabinieri.