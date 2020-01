Bere per perdere i chili presi a Natale

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Passata anche l'Epifania, spesso ci si ritrova con qualche chilo di troppo. "Durante le festività natalizie si rischia un'assunzione di circa 1.000 calorie in più al giorno, che possono causare un aumento di peso tra i due e i tre chili" spiega Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino.

L'esperta consiglia di bere ogni giorno almeno 8 bicchieri d'acqua: "l'acqua infatti contribuisce a far aumentare temporaneamente il nostro tasso metabolico e in questo modo il nostro organismo consuma più calorie. Bere acqua anche prima dei pasti permette inoltre di raggiungere prima il senso di sazietà". "Una corretta idratazione - conclude - contribuisce all'eliminazione del carico tossinico e garantisce il trasporto all'interno del nostro organismo dei nutrienti. Bere acqua aiuta il fegato a depurarsi e l'intestino a funzionare meglio".