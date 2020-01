Anziana violentata, verso archiviazione

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita, il 30 agosto del 2017, da un'anziana di 81 anni in un parco alla periferia nord del capoluogo lombardo. Nel corso delle complesse indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Gianluca Prisco, infatti, non è stato raccolto alcun elemento utile per arrivare ad individuare l'aggressore. Nella zona non c'erano telecamere di sorveglianza e nessun risultato era arrivato dalle comparazioni di una traccia genetica che era stata ritrovata e altri dna. Stando all'indagine, l'anziana quel mattino era uscita di casa e in una delle vie limitrofe al Bosco di Bruzzano, non distante dal Parco Nord e, stando al suo racconto, era stata avvicinata da un uomo con un pretesto e poi spinta, anche con la minaccia di un coltello, in un'area boschiva e violentata.