Anziana uccisa, omicida interrogato oggi

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Verrà interrogato oggi pomeriggio nel carcere di San Vittore dal gip Alessandra Cecchelli, Dobrev Damian Borisov, il giovane di 22 anni di origini bulgare che ha confessato di aver ucciso Carla Quattri Bossi, la 92enne trovata morta domenica mattina con una grossa ferita al capo nel "Podere Ronchetto', una cascina-agriturismo in via di ristrutturazione alla periferia di Milano.

Il giovane, difeso dall'avvocato Angelo Morreale, è accusato di omicidio e rapina per essersi impossessato anche di circa 200 euro e di qualche monile, come la fede nuziale, dell'anziana. Il giudice dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di misura cautelare in carcere avanzata dal pm Gianluca Prisco, che con l'aggiunto Laura Pedio ha coordinato le indagini svolte dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica.

Indagini che in meno di 24 ore hanno portato a individuare il responsabile del delitto.