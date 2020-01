Due incidenti in montagne del Lecchese

(ANSA) - LECCO, 06 GEN - Un alpinista ha perso la vita questa mattina precipitando per decine di metri all'attacco della via degli Inglesi a quota 1300 metri al Pizzo della Pieve, sulla Grigna Settentrionale, sopra il territorio di Esino Lario, in provincia di Lecco. L'uomo si trovava in compagnia di un amico, quando è precipitato dalla parete Fasana. E' stato dato l'allarme e sono stati mobilitati i volontari del Soccorso alpino di Lecco e l'elisoccorso di Como, ma per l'alpinista non c'è stato nulla da fare.

Due escursionisti sono precipitati per cento metri rimanendo gravemente feriti in prossimità del rifugio Azzoni sulla vetta del monte Resegone. E' stata così nuovamente mobilitata la macchina dei soccorsi attraverso il 118. Una donna con un grave trauma facciale è stata recuperata dall'elisoccorso e trasportata all'ospedale Sant'Anna di Como. Per l'altro ferito, un uomo, è intervenuto l'elisoccorso di Milano per un politrauma e trasportato all'ospedale di Gravedona (Como).