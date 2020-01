Calcio: Marotta, Eriksen è un giocatore importante

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti di calciatori per cercare di incrementare il livello qualitativo di questo gruppo che oggi sta viaggiando in modo straordinario. Non siamo arrivati a una conclusione perché vogliamo fare tutto con cautela e calma. Noi manager dobbiamo tenere l'asticella molto alta su quelli che sono gli obiettivi, anche se magari non si concludesse nulla". Così l'a.d.

dell'Inter Beppe Marotta, intervistato da Sky Sport prima del posticipo serale di campionato contro il Napoli.

Ma qual è il punto sul mercato nerazzurro? "Siamo in piena attività, preferisco non fare nomi ma dire che siamo molto attivi - risponde Marotta -. Dipenderà anche dalle partenze, comunque siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. Se i giocatori decidono di andare via, chiaramente cercheremo di accontentarli, in questo momento non ci sono queste pressioni da parte dei nostri, e valutiamo tutto con molta calma". Anche Godin, finora poco utilizzato, non vuole andarsene? "Le competizioni sono tante, sono tre, Europa League, Coppa Italia e campionato - replica l'a.d. dell'Inter -, e tutti i giocatori della rosa sono chiamati prima o poi a rispondere a questa o quella competizione, si ha bisogno di tutti. E' chiaro che all'allenatore compete la scelta, scegliere i giocatori migliori in base alla loro performance e al loro stato di forma". Infine una battuta sul presunto interessamento per Eriksen. "Spesso all'Inter vengono affiancati nomi di giocatori importanti - commenta Marotta -. Da una parte questa cosa ci lusinga, ma posso dire che non abbiamo avuto nessun contatto con il Tottenham. Eriksen è un ottimo giocatore ma non lo scopro di certo io, va in scadenza a giugno 2020. La corsa su questo giocatore è da parte di tante squadre, è normale che su giocatori importanti ci si butti in tanti. Non sono qui a dire che stiamo avviando trattative con l'agente e il calciatore, ma semplicemente che è un giocatore importante ed interessante".

(ANSA).