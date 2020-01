Botta e risposta Conte-Capello, 'Inter non solo contropiede'

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Non sono d'accordo con Capello. Non penso che l'Inter si sia abbassata, mi è sembrato di vedere una squadra che ha cercato di andare a prendere altissimo il Napoli.

Poi il calcio è bello perché è vario". Antonio Conte, intervistato da Sky Sport, comincia replicando a un commento del tecnico plurivittorioso con Milan, Roma e Real Madrid, che sembra non aver gradito. Da qui la risposta di Capello: "Vuoi che ti dica ripartenze, che sia più moderno? Io sono un po' antico...Negli spazi, comunque, siete formidabili". Ma Conte non ha chiuso qui il discorso: "ma di cosa negli spazi... Stiamo parlando di una squadra che in fase di possesso sa sempre cosa fare. Con tutto il rispetto". Ancora Capello: "Ho detto le stesse cose che dici tu. Sapete difendere e pressare bene. Però la vostra forza, quando vengono avanti gli avversari, è quella di aver ripartenze formidabili. Mi sono spiegato? Stasera siete ripartiti tre volte grazie a Gattuso che vi ha marcati uno contro uno. E io mai nella vita difenderei uno contro uno con Lautaro e Lukaku". Poi il botta e risposta si è chiuso qui.

