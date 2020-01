Atalanta: Gasperini, Kulusevski è un grandissimo profilo

"Kulusevski ha raggiunto un valore di mercato molto alto.

Sono le situazioni particolari del calcio, dove c'è chi si può permettere un simile acquisto lasciandolo sei mesi dov'è". Alla vigilia dello scontro casalingo col Parma del freschissimo ex (in prestito), l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla del caso di mercato da 35 milioni più 9 di bonus in arrivo (anche se spalmati su cinque esercizi) nelle casse nerazzurre: "Dejan è un grandissimo profilo, può diventare un giocatore molto importante per la Juventus e la sua cessione è un bene ovviamente anche per noi, per il futuro della società - osserva -. E' dando continuità ai risultati che si moltiplica il valore dei giocatori. Ma non abbiamo necessità o esigenze particolari nell'immediato: se prenderemo qualcuno sarà per essere ancora più competitivi".

Gasperini lascia comunque aperto il discorso per il reparto offensivo: "Il nostro acquisto più importante resta Duvan Zapata: la sua guarigione dopo tre mesi di assenza ci dà una spinta in più - chiude -. La squadra ha dimostrato anche a fronte di tanti impegni di poter sopperire alle varie indisponibilità. Magari qualche punto per strada l'abbiamo perso perché non avevamo l'attaccante in più". (ANSA).