Aggredito con acido: donna fermata

E' stata fermata alle 3 della scorsa notte su disposizione della Procura di Milano Tamara Masia, la 43enne piemontese che ieri in piazza Gae Aulenti a Milano ha aggredito, spruzzandogli sul viso spray al peperoncino e versandogli dell'acido in testa, un barista di 28 anni, conosciuto da poco sul web e che aveva cominciato ad ossessionare. L'uomo, con gravi ustioni alla guancia, al collo, alla spalla e alla mano sinistra (gli occhi sono 'salvi') è stato dimesso dall'ospedale. La donna è in carcere a Genova dove è stata rintracciata.