++ Calcio: Ibra convocato, debutto contro la Sampdoria ++

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Tutto come previsto. Zlatan Ibrahimovic figura tra i 23 convocati di Stefano Pioli per la sfida dell'Epifania. Contro la Sampdoria ci sarà, quindi, il secondo debutto dello svedese al Milan, da stabilire solo se titolare oppure a partita in corso. Pioli con i convocati regala anche indizi di mercato: assenti Biglia e Duarte per infortunio, mancano dalla lista anche Rodriguez e Borini, in odore di cessione. Rebic non è al meglio fisicamente, ma resta in uscita.

