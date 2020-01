(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Il Milan perde Lucas Biglia. Il centrocampista argentino ha infatti riportato "una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra". Le sue condizioni - spiegano dal Milan - verranno valutate la prossima settimana per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. E' possibile un mese di stop. Biglia nella sua esperienza al Milan si è dimostrato spesso soggetto ad infortuni: in due stagioni e mezza ha già saltato 27 partite per problemi fisici.