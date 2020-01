Smog: Lega protesta con mascherine

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Protesta della Lega a Milano per denunciare gli "alti livelli" di inquinamento in città e contro "le politiche di Sala che non hanno dato risposte ma tassano solo i cittadini". Una delegazione di militanti della Lega, insieme al capogruppo del partito in Comune e parlamentare Alessandro Morelli e al commissario cittadino Stefano Bolognini, hanno inscenato la protesta ad un varco di Area C con mascherine anti smog e cartelli con le scritte "con Sala non è aria" e "Sala chiacchiere e inquinamento".

"Nonostante Area B, Area C, i blocchi del traffico Milano puzza - ha detto Morelli - e da quando ci sono i rilevamenti di polveri sottili questo è l'anno in cui l'inquinamento è più alto e la colpa viene data ai botti di Capodanno". La proposta della Lega è di "aprire subito un tavolo di confronto con la Regione Lombardia - ha concluso Morelli - per realizzare un vero piano che possa migliorare la qualità dell'aria. Stop quindi con Area C e Area B".