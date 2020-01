Ranieri: 'Mi aspetto Ibra in campo'

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - "Ibrahimovic? Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso, comunque me lo aspetto sul rettangolo di gioco". Così Claudio Ranieri tecnico della Sampdoria in vista del match di lunedì a San Siro col Milan. Sarà una sfida speciale anche perché di fronte ci sarà lo svedese: "Spero di fare una gran partita e di fare punti, sicuramente troverò Ibrahimovic come avversario e non è una gran sorpresa nella calza della Befana. Ibra porterà entusiasmo e mentalità vincente, da parte nostra dovremo cercare di fare una gran partita, ripartendo dalla prestazione contro la Juventus, cercando di evitare gli errori commessi". (ANSA).