Inzaghi: 'Scudetto? Consapevoli, ma umili'

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Lasciamo un 2019 che ci ha dato grandi soddisfazioni, perché abbiamo vinto due coppe in cinque mesi e mezzo. Ora bisogna riattaccare subito, perché domani non sarà una partita semplice contro il Brescia". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani al Rigamonti di Brescia.

Biancocelesti reduci da 8 vittorie consecutive in campionato e dal successo nella Supercoppa italiana sulla Juventus: "Se è meglio parlare di scudetto o restare con i piedi per terra? Dobbiamo essere consapevoli - precisa, in conferenza stampa - ma allo stesso tempo umili, perché le insidie sono dietro l'angolo.

In questi mesi la squadra è migliorata in autostima. Domani dovremo giocare una partita da vera Lazio: voglio il 120% dai 'miei'". (ANSA).