Meningite, vaccini gratis per under60

(ANSA) - BRESCIA, 3 GEN - "L'ATS di Bergamo ha già avviato la profilassi antibiotica precauzionale per tutti i familiari e le persone che sono state a contatto con la donna deceduta oggi, ricostruendone ogni spostamento degli ultimi giorni". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ha espresso il proprio cordoglio e quello del presidente della Regione Attilio Fontana per la donna deceduta oggi a Brescia.

Intanto è stata avviata una cintura di sicurezza vaccinale nei Comuni limitrofi. "Verrà ampliata - ha spiegato l'assessore - l'offerta vaccinale gratuita per i cittadini fino a 60 anni", in particolare "verranno aperti ambulatori straordinari, oltre a quelli di Villongo e Sarnico, anche nei Comuni di Predore, Credaro e Paratico, nelle sedi comunali o in luoghi che si stanno individuando in sinergia con le amministrazioni locali (ad oggi già vaccinate più di mille persone)".