Calcio: Milan, blitz a Barcellona per Todibo

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Il Milan si muove per Jean-Clair Todibo. E' infatti in corso un blitz in Spagna del direttore sportivo, Ricky Massara, per convincere il difensore francese, 20 anni, a vestire la maglia del Milan. Un incontro di persona, a cena, per capire le reali volontà di Todibo, corteggiato da diversi club europei. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. (ANSA).